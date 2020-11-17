مقتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم باداخشان

أفغانستان - (أ ش أ)

قُتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في هجوم شنه مسلحون تابعون لحركة طالبان في إقليم باداخشان.

وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن مسلحي الحركة أسروا أربعة من أفراد الأمن وسرقوا سيارات هامفي واستولوا على معدات عسكرية.