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مقتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم باداخشان

11:01 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
مقتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم باداخشان

حركه طالبان - ارشيفية

أفغانستان - (أ ش أ)

قُتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في هجوم شنه مسلحون تابعون لحركة طالبان في إقليم باداخشان.

وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن مسلحي الحركة أسروا أربعة من أفراد الأمن وسرقوا سيارات هامفي واستولوا على معدات عسكرية.

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حركة طالبان الأمن الأفغان هجوم لمسلحي طالبان إقليم باداخشان

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