أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

عدد الإصابات بكورونا يتجاوز عتبة المليونين في فرنسا

10:20 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
عدد الإصابات بكورونا يتجاوز عتبة المليونين في فرنسا

فيروس كورونا في فرنسا

باريس - (ا ف ب)

تجاوزت فرنسا اليوم الثلاثاء، عتبة مليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها، وفق ما أفاد المدير العام للصحة جيروم سالومون. فيما تخطى عدد الإصابات في القارة الأوروبية 15 مليونا. وعلى صعيد عالمي، تسبب الفيروس بوفاة 1,328,048 شخصا، مع تسجيل أكثر من 55,022,350 إصابة.

أفاد المدير العام للصحة جيروم سالومون الثلاثاء أن فرنسا تجاوزت عتبة مليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وأوضح سالومون في مؤتمر صحفي أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ مليونين و36 ألفا و755، لافتا إلى وجود "33 ألفا و500 مصاب بفيروس كورونا في مستشفيات" البلاد الثلاثاء.

وعلى صعيد عالمي، تسبب فيروس كورونا بوفاة 1,328,048 شخصا. كما أصيب أكثر من 55,022,350 شخصا حول العالم بفيروس كورونا، تعافى منهم 35,235,100 على الأقل.

أوروبا تتجاوز عتبة 15 مليون إصابة

إلى ذلك، أحصي رسميا أكثر من 15 مليون إصابة بالفيروس في أوروبا منذ ظهوره للمرة الأولى في القارة بداية 2020، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى معطيات السلطات الصحية الثلاثاء.

وتشكل دول القارة الـ52 المنطقة الأكثر تضررا في العالم على صعيد الإصابات تليها أمريكا اللاتينية والكاريبي (12,1 مليون إصابة) وآسيا (11,5 مليونا).

وفي حصيلة اجمالية، أحصي أكثر من 55 مليون إصابة في فيروس كورونا حول العالم منذ بدء تفشي الوباء.

هذا المحتوى من

AFP
فيروس كورونا في فرنسا فرنسا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بالفيديو.. المنتخب الأولمبي 2 - 1 البرازيل.. أحمد ياسر ريان يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا