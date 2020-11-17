بوتين: لم تتم بعد تسوية الوضع القانوني النهائي لقره باغ
روسيا - (أ.ش.أ)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع النهائي لناجورني قره باغ لم يتم تسويته بعد، مؤكدًا أن بلاده تُبقى على الوضع الراهن كما هو عليه.
وأضاف بوتين، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أنه إذا تمت تهيئة الظروف للحياة الطبيعية واستئناف العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وبين الناس على مستوى الحياة اليومية في منطقة النزاع، فإن ذلك سيخلق الظروف لتحديد وضع كارباخ القانوني ".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه وفقًا للقانون الدولي، كانت قره باغ جزءًا لا يتجزأ من أذربيجان.
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