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الكرملين: بوتين يُهنّئ ساندو بالفوز بالانتخابات الرئاسية في مولدوفا

01:31 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
الكرملين: بوتين يُهنّئ ساندو بالفوز بالانتخابات الرئاسية في مولدوفا

الكرملين

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين ) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى مايا ساندو لفوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، معربًا عن أمله في تنمية وتطوير علاقات بناءة بين موسكو وكيشيناو، ومتمنياً لها التوفيق والصحة والازدهار.

وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية - في بيان اليوم الاثنين - بأنه جاء في برقية التهنئة: "آمل أن يساهم نشاطكم على رأس الدولة في التنمية البناءة للعلاقات بين بلدينا، وهذا بلا شك سيلبي المصالح الأساسية لشعبي روسيا ومولدوفا".

وكان الناطق الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أعلن - في وقت سابق اليوم - أن بلاده تتوقع إقامة علاقات عمل مع مايا ساندو، التي فازت في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا.

وقال بيسكوف: "بالطبع، يتعين علينا إقامة علاقات عمل مع الرئيس الجديد لمولدوفا"، مضيفا: "نأمل أن نتمكن من إقامة هذه العلاقات، وروسيا تُقدر العلاقة مع شعب مولدوفا"، مشيرا إلى أن بلاده ساعدت الشعب المولدوفي دائما.

وكانت رئيسة وزراء مولدوفا السابقة وزعيمة حزب "العمل والتضامن" مايا ساندو قد فازت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الجمهورية وحصلت على 57.75 بالمئة من الأصوات بعد فرز جميع أوراق الاقتراع.

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية أن الرئيس الحالي إيجور دودون حصل على 42.25 بالمئة من الأصوات.

يُذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا جرت أمس الأحد.. وكانت الجولة الأولى، التي جرت قبل أسبوعين، أسفرت عن تفوق زعيمة حزب "العمل والتضامن" ورئيسة الوزراء السابقة مايا ساندو بواقع 36.1 في المئة من الأصوات، فيما حصل الرئيس الحالي إيجور دودون على 32.6 في المئة.

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