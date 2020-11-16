موسكو تسجل 72 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 7859
موسكو - (أ ش أ):
قال مركز العمليات الخاص بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد إن العاصمة الروسية سجلت 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة مضت ليرتفع الإجمالي إلى 7859.
وأضاف البيان أن "72 شخصا تم تشخيص إصابتهم بذات الرئة وثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا قد توفوا في موسكو"، وفقا لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.
وتجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا 1.9 مليون، فيما تجاوزت الوفيات 33 ألفا.
وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس الماضي وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك في" والذي طوره مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ثم أعلنت بوقت لاحق، عن تسجيل لقاحها الثاني وأطلقت عليه اسم "إيبيفاك كورونا" والذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي.
وصرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بأن فعالية اللقاحات الروسية ضد "كوفيد -19" تزيد عن 90 بالمائة، لكن ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.
وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.
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