‏إيران تعلن فرض إغلاق شامل للسيطرة على تفشي كورونا

وكالات:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، فرض إغلاق شامل في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني حسبما نقلت عنه فضائية العربية، إنه "لا خيار أمامنا سوى الإغلاق العام للسيطرة على انتشار كورونا".

‎‏وقررت السلطات الإيرانية منع التنقل بين المدن اعتبارا من السبت المقبل للحد من تفشي كورونا.

‎وأعلنت إيران، اليوم الأحد، تسجيل 459 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما استمر عدد الإصابات في الزيادة، حيث سجلت أكثر من 12 ألف إصابة جديدة، رفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 762 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية "12543 حالة إصابة جديدة و459 حالة وفاة".

وأوضحت أنه "إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 762068 والوفيات إلى 41493"، فيما بلغ عدد الحالات التي تعافت من الفيروس 558818.