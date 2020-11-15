أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

‏إيران تعلن فرض إغلاق شامل للسيطرة على تفشي كورونا

07:34 م الأحد 15 نوفمبر 2020
‏إيران تعلن فرض إغلاق شامل للسيطرة على تفشي كورونا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

وكالات:
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، فرض إغلاق شامل في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال روحاني حسبما نقلت عنه فضائية العربية، إنه "لا خيار أمامنا سوى الإغلاق العام للسيطرة على انتشار كورونا".
‎‏وقررت السلطات الإيرانية منع التنقل بين المدن اعتبارا من السبت المقبل للحد من تفشي كورونا.
‎وأعلنت إيران، اليوم الأحد، تسجيل 459 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما استمر عدد الإصابات في الزيادة، حيث سجلت أكثر من 12 ألف إصابة جديدة، رفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 762 ألف حالة.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية "12543 حالة إصابة جديدة و459 حالة وفاة".
وأوضحت أنه "إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 762068 والوفيات إلى 41493"، فيما بلغ عدد الحالات التي تعافت من الفيروس 558818.

حسن روحاني إيران فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة".. السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا