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قوات الأمن البيلاروسية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مينسك

06:25 م الأحد 15 نوفمبر 2020
قوات الأمن البيلاروسية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مينسك

قوات الأمن البيلاروسية

مينسك - (أ ش أ):

أطلقت قوات الأمن البيلاروسية، اليوم /الأحد/ الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة مينسك.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن قوات الأمن في بيلاروسيا استخدمت قنابل الغاز ضد متظاهرين معارضين للحكومة الحالية الذين احتشدوا بالقرب من محطة مترو بوشكينسكايا، ونشرت بعض المنصات والقنوات الإخبارية المعارضة مقاطع فيديو نسبتها لشهود عيان، والتي أظهرت المتظاهرين وهم يفرون بعيدًا عن قوات الأمن بعد استهدافهم بواسطة الغاز المسيل للدموع.

وقال مركز (فياسنا) غير الحكومي لحقوق الإنسان إنه تم اعتقال أكثر من 100 متظاهر في جميع أنحاء بيلاروسيا خلال مسيرات للمعارضة يوم الأحد، ونشرت قائمة باسمائهم على موقعها الرسمي.

وتشهد بيلاروسيا موجة احتجاجات ضخمة بعد الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في 9 أغسطس والتي شهدت إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لولاية سادسة، وتؤكد السلطات الانتخابية أنه فاز بأكثر من 80% من الأصوات، ولكن المعارضة تؤكد فوز منافسته سفيتلانا تسيخانوفسكايا بالانتخابات.

كما تتهم شخصيات معارضة قوات الأمن باللجوء إلى العنف المفرط أثناء المظاهرات.

هذا المحتوى من

Asha
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