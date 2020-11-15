خبير طبي أمريكي: الاستجابة الوبائية ستكون أفضل إذا بدأ "انتقال بايدن"
واشنطن - (أ ش أ):
قال كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشي، إن الاستجابة الوبائية للولايات المتحدة فيما يتعلق بجائحة فيروس (كورونا)، ستكون أفضل إذا ما تم البدء في إجراءات انتقال السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه.
وأضاف فاوتشي في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم "بالتأكيد سيكون الوضع أفضل في حال بدأنا العمل مع فريق الرئيس المنتخب".
ووصف كبير الخبراء الأمريكيين الأمر بأنه "أشبه ما يكون بتمرير العصا في سباقات التتابع"، مؤكدًا أن الأمور ستكون أكثر سلاسة حال استطعنا فعل ذلك.
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