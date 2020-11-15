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ترامب يطعن مجددًا في نتائج الانتخابات: بايدن فاز بالتزوير

03:57 م الأحد 15 نوفمبر 2020
ترامب يطعن مجددًا في نتائج الانتخابات: بايدن فاز بالتزوير

دونالد ترامب

(وكالات):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية التي عُقدت في الثالث من نوفمبر الجاري "فاز لأن الانتخابات مزورة.. لم يسمح خلالها بعمل مراقبين أو ملاحظين".

كما سمى ترامب، في تغريدتين جديدتين، الأحد، شركة "دومينيون" المملوكة للقطاع الخاص والمسؤولة عن عمليات تصويت، باعتبارها سببا لما جرى، ووصفها بأنها "ذات سمعة سيئة وتستخدم معدات متواضعة".

كما جدد الرئيس الأمريكي هجومه على "الإعلام الصامت والزائف" الذي أعلن فوز بايدن بفارق كبير، وأشار إلى "مواطن خلل" عدة استخدمت لسرقة الأصوات، مضيفا: "لقد نجحوا كثيرا.. من دون أن يقبض عليهم".

وقال في تغريدتيه إن "الانتخابات بالبريد مزحة مقرفة..!".

وأضاف: "هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذا "التزوير" حصل في "ميشيجن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "غير دستوري".

وكان ترامب أكد، مساء السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، بينها ميشيجن وبنسلفانيا وجورجيا، بحسب "سكاي نيوز".

وبرفضه الاعتراف بالهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات، من دون أدلة واضحة حتى الآن، نجح ترامب في إلهاب مشاعر أنصاره، الذين تجمعوا بأعداد كبيرة في أماكن عدة من الولايات المتحدة.

دونالد ترامب جو بايدن الانتخابات الأمريكية

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