العراق.. اعتقال اثنين من قيادات تنظيم داعش في كركوك
بغداد - أ ش أ
ألقت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأحد، القبض على قياديين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي؛ في عملية إنزال جوي بمحافظة كركوك شمالي العراق.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن ذلك جاء بعد عملية إنزال جوي بإسناد الطائرات المروحية للتحالف الدولي في "وادي زغيتون" بمحافظة كركوك؛ وهما قياديان في عصابات "داعش" الإرهابية، ومسؤولين عن الدعم اللوجستي لهذه العصابات في تلك المنطقة.
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