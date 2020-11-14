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رويترز: إطلاق 3 صواريخ من إثيوبيا على جارتها إريتريا

10:58 م السبت 14 نوفمبر 2020
رويترز: إطلاق 3 صواريخ من إثيوبيا على جارتها إريتريا

صواريخ ارشيفية

وكالات:
قال خمسة دبلوماسيين إقليميين، لوكالة رويترز، إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا مساء السبت في تصعيد كبير للصراع الذي بدأ قبل 11 يوما بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيجراي الشمالية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن ما لا يقل عن صاروخين أصابا مطار أسمرة.
ومع تعطل معظم الاتصالات في تيجراي وإريتريا لم تستطع رويترز التأكد من الضربات بشكل مستقل. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين من الجانبين.

صواريخ إريتريا إثيوبيا

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