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إسرائيل تسجل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:53 م السبت 14 نوفمبر 2020
إسرائيل تسجل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت تسجيل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 294 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم - أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 2720 حالة بينما هناك 130 حالة جرى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الاحتلال الاسرائيلي

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