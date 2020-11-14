إسرائيل تسجل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا
غزة - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت تسجيل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 294 حالة خطيرة.
وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم - أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 2720 حالة بينما هناك 130 حالة جرى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
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