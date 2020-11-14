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سامح شكري يصل الكويت لتسليم رسالة من السيسي إلى الشيخ نواف الأحمد

05:26 م السبت 14 نوفمبر 2020
سامح شكري يصل الكويت لتسليم رسالة من السيسي إلى الشيخ نواف الأحمد

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات:

وصل وزير الخارجية سامح شكري، إلى الكويت، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر، كان على رأس مستقبلي سامح شكري.

وكتب حافظ على تويتر "الآن..وزير الخارجية سامح شكري يصل الكويت الشقيقة، حاملاً رسالة من السيد الرئيس عبد_الفتاح_السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت... ونظيره الكويتي الشيخ د. أحمد الناصر على رأس مُستقبليه".

سامح شكري وزير الخارجية السيسي نواف الأحمد الجابر

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