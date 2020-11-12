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السودان: البرهان يرأس اجتماعا لبحث ترتيبات استقبال قادة أطراف السلام

05:32 م الخميس 12 نوفمبر 2020
السودان: البرهان يرأس اجتماعا لبحث ترتيبات استقبال قادة أطراف السلام

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - أ ش أ

عُقد اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للسلام بالسودان، بكامل عضويته وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وبحضور ممثلي أطراف العملية السلمية، لبحث ترتيبات احتفالات السودان الأحد المقبل باستقبال قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.

وقال الدكتور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أجاز التصور الخاص بترتيبات الاحتفال ووجه اللجنة العليا للطوارئ الصحية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة المشاركين في الاحتفال.

وأوضح الدبيلو أنه سيتم استقبال قادة أطراف العملية السلمية بمطار الخرطوم، ومن ثم الانتقال للاحتفال الشعبي بساحة الحرية في الخرطوم.

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عبد الفتاح البرهان المجلس الأعلى للسلام بالسودان السودان الخرطوم

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