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روبرت كوخ: وضع كورونا في ألمانيا لا يزال خطيرا للغاية

12:53 م الخميس 12 نوفمبر 2020
روبرت كوخ: وضع كورونا في ألمانيا لا يزال خطيرا للغاية

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ الألماني اليوم الخميس أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا لا يزال خطيرا للغاية.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الخميس بالعاصمة برلين إن حدوث العدوى لا يزال في زيادة مستمرة في جميع أنحاء ألمانيا، لافتا إلى أن إجمالي الـ 22 ألف مصاب تقريبا الذين تم تسجيلهم مؤخرا خلال 24 ساعة فحسب في جميع أنحاء ألمانيا يمكنهم نقل العدوى لأشخاص آخرين.

وأشار فيلر إلى أن عدد حالا الإصابة بمسارات مرضية خطيرة جراء الفيروس وكذلك عدد حالات الوفاة لا يزال في زيادة مستمرة، ودعا لضرورة الأخذ في الاعتبار أن المستشفيات سوف توجه حدود قدراتها الاستعابية.

ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه متفائل بحذر؛ لأن منحنى الإصابات الجديدة ازداد مؤخرا بشكل أقل حدة، ولكنه أكد أنه لا يزال غير معروف حتى الآن، إذا ما كان ذلك يعني تطورا مستقرا، لافتا إلى أنه سيتم ترقب إذا ما كان الوضع سيستمر كذلك أم لا.

يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن في وقت سابق اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 21866 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة فقط.

وبحسب بيانات المعهد، يزيد هذا العدد على ما تم تسجيله أمس الأربعاء بنحو 3400 حالة إصابة.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي سجلها منذ بداية تفشي الوباء في ربيع العام الجاري بلغ حتى الآن 727553 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 11982 حالة، أي زاد على ما تم تسجيله أمس الأربعاء بإجمالي 215 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا

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