رويترز: إطلاق نار على السفارة السعودية في العاصمة الهولندية والشرطة تفتح تحقيقا
وكالات:
أفادت وكالة رويترز الإخبارية، الخميس، بوقوع إطلاق نار على السفارة السعوية في هولندا، فجر اليوم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.
وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، فيما لم يصب أحد.
وأضافت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا بقليل.
ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.
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