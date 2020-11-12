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حسن نصر الله: الدولة صاحبة القرار بشأن حدودها

12:48 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
حسن نصر الله: الدولة صاحبة القرار بشأن حدودها

حسن نصرالله زعيم حزب الله اللبناني

بيروت - (د ب أ)

قال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، في كلمة له بمناسبة يوم "شهيد حزب الله" مساء الأربعاء، إن الدولة هي التي تقرر بشأن حدود لبنان والمقاومة تلتزم بما تحدده الدولة.

وقال نصرالله إن الدولة بمؤسساتها هي التي تقرر أين هي الحدود البرية والبحرية للبنان والمقاومة تلتزم بما تحدده الدولة وتعتبر أنه من واجبها إلى جانب الجيش والشعب أن تدافع عن هذه الحدود، هذا ما زال موقفنا، لم ولن يتغير.

وأشار إلى أن ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل هو من إنجازات وثمار دماء الشهداء وتضحيات المقاومين.

وأضاف أن الأمر الوحيد الذي طالبنا به هو إجراء مفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود فقط لا غير.

وأعلن أن ملف المفاوضات معزول عن مسار التطبيع في المنطقة، وكل ما يقال عن مفاوضات بين حزب الله وإسرائيل تحت الطاولة وبين إيران وإسرائيل وبين الرئيس السوري بشار الأسد والإسرائيليين وحماس، كلها مجرد أكاذيب وأوهام ولا أساس لها من الصحة.

حسن نصرالله حزب الله يوم شهيد حزب الله لبنان

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