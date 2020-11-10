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تركيا: أذربيجان حققت "مكسبًا مهمًا" في قره باغ

01:03 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
تركيا: أذربيجان حققت "مكسبًا مهمًا" في قره باغ

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

اسطنبول- (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء إن اتفاق إنهاء القتال بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناجورنو كاراباخ، يعد "مكسبا مهما" لأذربيجان.

وغرد الوزير على موقع "تويترط للتواصل الاجتماعي أن أذربيجان حققت "مكسبا مهما في الميدان وعلى الطاولة".

وأضاف: "سوف نبقى أمة واحدة وروحا واحدة مع إخواننا وأخواتنا في أذربيجان".

ومن المقرر أن ينهي الاتفاق الذي وقعته أرمينيا وأذربيجان وروسيا، أكثر المعارك دموية منذ خاضت أذربيجان وأرمينيا حربا للسيطرة على المنطقة في أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي.

وتعهدت تركيا بتقديم الدعم الكامل لأذربيجان ذات الأغلبية المسلمة والعرقية التركية، متهمة أرمينيا باحتلال ناجورنو كاراباخ، وهي منطقة يسكنها إلى حد كبير الأرمن المسيحيون.

وتعتبر الأمم المتحدة ناجورنو كاراباخ جزءا من أذربيجان، ولكن المنطقة ظلت لعقود تحت السيطرة الفعلية للجماعات المتحالفة مع أرمينيا.

وسوف يتم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة في إطار الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال علييف إنه سوف يتم أيضا نشر قوات حفظ سلام تركية، بالإضافة إلى القوات الروسية. ولم يصدر تعليق فوري من أنقرة في هذا الشأن.

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي اسطنبول أذربيجان تركيا

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