رميا بالرصاص.. إعدام آلاف الإبل بأستراليا وسط الجفاف والحرارة المرتفعة

كانبرا- (د ب أ);

يتعرض آلاف الإبل الوحشية التي أثارت الذعر في المجتمعات المحلية في المناطق النائية الأسترالية للإعدام بالرصاص من المروحيات، وذلك بعد أن تسبب الجفاف والحرارة الشديدة في تفاقم المشكلة.

وأمر زعماء السكان الأصليين في أراضي أنانجو بيتجانتجاتجارا يانكونيتجاتجارا، وهي منطقة خاضعة لحكومة محلية في أقصى الشمال الغربي النائي في أستراليا الجنوبية، بتنفيذ عملية الإعدام للسيطرة على قطعان كبيرة من الإبل التي تتصرف بتهور للحصول على المياه، ما أسفر عن الإضرار بالمدن والمستوطنات السكانية.

وقال ريتشارد كينج، المدير العام للمنطقة، الخميس: "هذه أول عملية إعدام كبيرة في هذه المنطقة".

وصرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم إعدام نحو 1500 رأس من الإبل في اليوم الأول من تنفيذ عملية الإعدام اليوم الخميس، مضيفا أن العملية سوف تستمر على الأرجح حتى عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت حكومة ولاية أستراليا الجنوبية قد صادقت على الإجراء.

يشار إلى أن أستراليا ليست الموطن الأصلي للإبل، لذلك فإنه ليس لها مفترس طبيعي في هذه البيئة. ووفقا لتقديرات خبراء الحياة البرية، هناك ما يصل إلى 600 ألف جمل وحشي، ومعظمهم في وسط أستراليا.

وقال كينج إن منطقته شهدت جفافا على مدار الـ18 شهرا الماضية، و"أدى ذلك وأيضا الحرارة المتزايدة إلى دخول الجمال إلى القرى وكسر الأسوار وتدمير خزانات المياه وتدمير مكيفات الهواء ومستودعات الأغذية في المنطقة القاحلة، حيث تعد المياه ذات قيمة كبيرة للغاية".