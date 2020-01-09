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واشنطن: إيران كانت تهدف لقتل عسكريين أميركيين

01:44 ص الخميس 09 يناير 2020
واشنطن: إيران كانت تهدف لقتل عسكريين أميركيين

مارك ميلي

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي إن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يهدف لقتل عسكريين أمريكيين وإلحاق أضرار جسيمة بقاعدة عين الأسد.

وأضاف أنه من السابق لأوانه قول إن كانت إيران ستنفذ هجمات أخرى، وفق سكاي نيوز.

وقال للصحفيين: "أعتقد، استنادا لما رأيت وما أعلمه، أنها (الضربات) كانت تهدف لإحداث أضرار هيكلية وتدمير عربات ومعدات وطائرات وقتل عسكريين. هذا تقييمي الشخصي".

ومضى قائلا "لكن تحليل الأمر في أيدي محللي الاستخبارات المحترفين. هم يبحثون الأمر".

وأثنى ميلي على القادة العسكريين على الأرض لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين الجنود الأميركيين.

مارك ميلي هجوم صاروخي الهجوم الإيراني قاعدة عين الأسد

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