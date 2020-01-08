أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

غينيا: إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم مقاطعة المعارضة

11:59 م الأربعاء 08 يناير 2020
غينيا: إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم مقاطعة المعارضة

تعبيرية

كوناكري - (د ب أ)

أكدت هيئة الانتخابات في غينيا، إجراء الانتخابات البرلمانية، في موعدها الشهر المقبل، على الرغم من تهديد العديد من أحزاب المعارضة بمقاطعتها.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن أمادو ساليفو كيبي، رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات، قوله اليوم الأربعاء في مقابلة عبر الهاتف "من جانبنا، تم القيام بكل الترتيبات لكي يتم الالتزام بالموعد".

ونشرت المفوضية قائمة بالمرشحين للانتخابات المقررة يوم 16 فبراير المقبل، ومن بينهم ممثلون من حزب "تجمع الشعب الغيني" الذي ينتمي إليه الرئيس ألفا كوندي.

وتطالب المعارضة بمراجعة القائمة الانتخابية، واستبدال رئيس مفوضية الانتخابات لكي تكون الانتخابات شفافة.

وقال زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو عبر الهاتف من كوناكري "نحن نطلب أيضا من الرئيس ألفا كوندي سحب ترشحه لولاية ثالثة".

غينيا هيئة الانتخابات الغينية انتخابات

الخبر التالى:

إجماع في الكونجرس الأمريكي على ضرورة احتواء التصعيد مع إيران
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس