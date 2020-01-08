غينيا: إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم مقاطعة المعارضة

كوناكري - (د ب أ)

أكدت هيئة الانتخابات في غينيا، إجراء الانتخابات البرلمانية، في موعدها الشهر المقبل، على الرغم من تهديد العديد من أحزاب المعارضة بمقاطعتها.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن أمادو ساليفو كيبي، رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات، قوله اليوم الأربعاء في مقابلة عبر الهاتف "من جانبنا، تم القيام بكل الترتيبات لكي يتم الالتزام بالموعد".

ونشرت المفوضية قائمة بالمرشحين للانتخابات المقررة يوم 16 فبراير المقبل، ومن بينهم ممثلون من حزب "تجمع الشعب الغيني" الذي ينتمي إليه الرئيس ألفا كوندي.

وتطالب المعارضة بمراجعة القائمة الانتخابية، واستبدال رئيس مفوضية الانتخابات لكي تكون الانتخابات شفافة.

وقال زعيم المعارضة سيلو دالين ديالو عبر الهاتف من كوناكري "نحن نطلب أيضا من الرئيس ألفا كوندي سحب ترشحه لولاية ثالثة".