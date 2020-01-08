رئيسا وزراء السويد وفنلندا يدينان الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية

استوكهولم - (د ب أ)

أدان رئيسا وزراءالسويد وفنلندا الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أمريكيين مساء أمس الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء.

ودعا رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، ونظيرته الفنلندية سانا مارين إلى ممارسة ضبط النفس.

وقال لوفين عقب محادثات أجراها مع مارين بمقره الريفي الرسمي هاربسوند: "علينا التوصل إلى حوار، وإلى عدم التصعيد".

وقالت مارين، في أول زيارة رسمية لها إلى السويد: "الموقف صعب للغاية".

وتشارك قوات من فنلندا والسويد في "عملية العزم المتأصل" التي كانت تهدف إلى تعزيز قدرة القوات العراقية على مواجهة تنظيم (داعش) على المدى الطويل.

وأوضح لوفين أن القوات الدولية حضرت إلى العراق "بناء على دعوة من الحكومة العراقية"، وهي تترقب قرارًا من بغداد في أعقاب ما قرره البرلمان العراقي مؤخرًا بإنهاء وجود القوات الأجنبية المشاركة في هذه المهمة بالعراق.

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.