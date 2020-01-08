كارلوس غصن: الاتهامات ضدي "لا أساس لها"

بيروت- (د ب أ):

ذكر الرئيس السابق لشركة السيارات اليابانية "نيسان موتور" كارلوس غصن أن الاتهامات ضده "لا أساس لها" ودافع عن هروبه من اليابان.

وقال أمام مؤتمر صحفي في بيروت "الاتهامات ضدي لا أساس لها".

وأضاف أن قراره الفرار من اليابان "كان أصعب قرار" في حياته.

وتابع "لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى حماية نفسي" ممتنعا عن الكشف عن تفاصيل بشأن هروبه المذهل من اليابان إلى لبنان.

يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أوقفت رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في نوفمبر 2018، ووجهت إليه تهم بمخالفة لقانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له مغادرة اليابان.

وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية.

وكان غصن قد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية في نهاية ديسمبر الماضي.