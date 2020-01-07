جوتيريش: حريص على استقرار العراق وسيادته

بغداد - (د ب أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء للرئيس العراقي برهم صالح عن قلقه جراء التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي "حرص المنظمة الأممية على دعم استقرار العراق وحفظ سيادته". حسب بيان الرئاسة العراقية.

وأبدى جوتيريش قلقه الشديد إزاء التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين وضرورة ضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والحكمة في معالجة الأزمات.

وبحسب البيان أعرب الرئيس العراقي "عن الشكر والتقدير للأمين العام على اتصاله وحرصه على أمن وسلامة العراق والحرص أن يكون البلد ساحة ومرتكزاً للتوافق والسلام الإقليمي والدولي، والنأي به عن الصراعات والنزاعات والتوتر".

وجرى خلال المكالمة الهاتفية، بحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وموقف المجتمع الدولي منها.