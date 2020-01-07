بومبيو لنائب وزير الدفاع السعودي: أمريكا لا تسعى للحرب مع إيران

واشنطن- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، إن بلاده لا تسعى إلى الحرب مع إيران، مضيفًا أنها ستظل ملتزمة بوقف التصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود في العاصمة الأمريكية (واشنطن).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن بومبيو ناقش مع المسئول السعودي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج.

وأضافت أن بومبيو وجه - خلال اللقاء - الشكر للمملكة العربية السعودية لدعمها المستمر والعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني، كما شكر نائب الوزير السعودي على جهوده المستمرة نحو حل سياسي للصراع في اليمن.