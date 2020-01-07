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مقتل 30 في انفجار شمال شرقي نيجيريا

07:59 ص الثلاثاء 07 يناير 2020
مقتل 30 في انفجار شمال شرقي نيجيريا

انفجار - ارشيفية

أبوجا- (أ ش أ):

لقي 30 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على جسر في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن مصادر محلية نيجيرية، القول إن العبوة انفجرت في جسر مزدحم في بلدة جامبورو، يؤدي إلى دولة الكاميرون المجاورة.

من جهتهم، أفاد شهود عيان في البلدة بأن الانفجار أسفر أيضًا عن إصابة أكثر من 35 نقلوا إلى مستشفى محلي.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.

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