أبو مازن يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب
03:23 م الجمعة 31 يناير 2020
القاهرة - أ ش أ
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى القاهرة، اليوم الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في مقر الجامعة العربية غدا.
ويعرض الرئيس الفلسطيني - خلال الاجتماع - على وزراء الخارجية العرب الموقف الفلسطيني حول خطة السلام الأمريكية وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
هذا المحتوى من
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
307
-
238
-
230
-
160
-
108
-
108
-
96
-
88
-
84
-
76
-
76
-
62
-
56
-
54