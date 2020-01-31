أبو مازن يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

القاهرة - أ ش أ

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى القاهرة، اليوم الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في مقر الجامعة العربية غدا.

ويعرض الرئيس الفلسطيني - خلال الاجتماع - على وزراء الخارجية العرب الموقف الفلسطيني حول خطة السلام الأمريكية وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.