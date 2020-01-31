أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أبو مازن يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

03:23 م الجمعة 31 يناير 2020
أبو مازن يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

القاهرة - أ ش أ

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى القاهرة، اليوم الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في مقر الجامعة العربية غدا.

ويعرض الرئيس الفلسطيني - خلال الاجتماع - على وزراء الخارجية العرب الموقف الفلسطيني حول خطة السلام الأمريكية وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

هذا المحتوى من

محمود عباس اجتماع وزراء الخارجية العرب الجامعة العربية صفقة القرن

الخبر التالى:

"أبومازن" يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:فكرة انتهت بفاجعة.. تفاصيل العثور على جثامين 5 عمال داخل شقة بأكتوبر