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مركز روسي: "ناسا" تشتري 3 مقاعد في مركبات "سويوز"

01:16 م الجمعة 31 يناير 2020
مركز روسي: "ناسا" تشتري 3 مقاعد في مركبات "سويوز"

ناسا

موسكو - أ ش أ

قال رئيس المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء بافيل فلاسوف، إن المركز يخصص الخريف الجاري مقعدا واحدا لرائد الفضاء الأمريكي وذلك بطلب من وكالة الفضاء "ناسا".

وأوضح فلاسوف- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن رائد الفضاء الأمريكي ستيفن باوين، سيشغل مقعده في مركبة "سويوز" المأهولة التي ستنطلق في 14 أكتوبر المقبل، مع العلم أن رائد الفضاء الأمريكي الآخر سينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 9 أبريل المقبل.

وعلاوة على ذلك فإن "ناسا" طلبت من الجانب الروسي بأن يخصص لها مقعدين إضافيين في المركبتين الفضائيتين الروسيتين اللتين تنطلقان في خريف عام 2020 وربيع عام 2021، فيما تجري مؤسسة "روس كوسموس" مع الجانب الأمريكي محادثات بهذا الشأن.

وكان مدير عام روس كوسموس، دميتري روجوزين، أعلن في ديسمبر الماضي، أن روسيا جاهزة لأن تقدم للولايات المتحدة مقعديْن فقط عامي 2020 و2021، الأمر الذي يضمن إقامة رائد فضاء أمريكي فقط في المحطة الفضائية الدولية في حال تأخر إطلاق المركبات الأمريكية المأهولة.

هذا المحتوى من

وكالة ناسا مركبات سويوز المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء

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