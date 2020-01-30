الجيش الليبي ينشر فيديو من داخل سفينة تركية تحمل معدات عسكرية إلى طرابلس

وكالات:

نشر المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الخميس، لقطات من داخل السفينة التركية التي قامت بإنزال في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي، وتحمل مدرعات ومعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق.

وأظهر الفيديوا المنشور بالصفحة الرسمية للمتحدة على فيسبوك صورا لمدرعات ومعدات عسكرية، في انتهاك لحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

وقال المسماري في بيانه "هذا ما أكدت عليه القيادة العامة أنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية".

كان مصدر عسكري فرنسي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، قائلا إن فرقاطة تركية ساهمت في عملية نقل مدرعات إلى ليبيا، حيث رافقت الشحنة حتى ميناء طرابلس.

من جانبه أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال اجتماع بمجلس الأمن اليوم حول ليبيا، أن هناك تدفق للمقاتلين الأجانب إلى ليبيا مؤكدًا أن ذلك يعد خرقًا للهدنة.

وأوضح سلامة "الليبيون يواجهون أزمة اقتصادية كبيرة بسبب استمرار النزاع، ولابد من مسار سياسي لتحسين أوضاع الاقتصاد الليبي".

وحذر: "سنرصد كل من يخرق الاتفاقات لمساءلتهم ومحاسبتهم".