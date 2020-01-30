أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات 25 يناير احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

البنتاجون: نعمل مع العراق على تزويده بنظم دفاع جوي بعد هجوم إيران

06:38 م الخميس 30 يناير 2020
البنتاجون: نعمل مع العراق على تزويده بنظم دفاع جوي بعد هجوم إيران

هجوم إيران على القواعد العسكرية العراقية

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها تعمل مع حكومة العراق، لتأمين الموافقة على تزويد البلاد بنظم دفاع جوي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، في كلمة نقلتها وكالة رويترز، أن هناك حاجة لأنظمة صواريخ باتريوت للدفاع عن القوات الأمريكية بعد هجوم إيران، على القواعد العسكرية العراقية.

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي.

هجوم إيران العراق القواعد العسكرية البنتاجون الدفاع الجوي

الخبر التالى:

موسكو: التسوية العادلة بالشرق الأوسط يجب أن تكون للفلسطينين والإسرائيليين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان