البنتاجون: نعمل مع العراق على تزويده بنظم دفاع جوي بعد هجوم إيران

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها تعمل مع حكومة العراق، لتأمين الموافقة على تزويد البلاد بنظم دفاع جوي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، في كلمة نقلتها وكالة رويترز، أن هناك حاجة لأنظمة صواريخ باتريوت للدفاع عن القوات الأمريكية بعد هجوم إيران، على القواعد العسكرية العراقية.

كان الحرس الثوري الإيراني شنّ هجومًا صاروخيًا على قاعدتين للتحالف الدولي بالعراق؛ "عين الأسد" الجوية في الأنبار، والقاعدة العسكرية في مطار أربيل، وذلك بعد أيام على استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقتله في غارة أمريكية قُرب مطار بغداد الدولي.