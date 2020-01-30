الصين تواجه كورونا بـ"صناديق قمامة" مخصصة للكمامات المُستعملة (صور)

في 20 صورة.. كيف حول "كورونا" ووهان الصينية إلى مدينة أشباح؟

كتبت- رنا أسامة:

خصّصت الصين صناديق قمامة من أجل الكِمامات الواقية التي يرتديها المواطنون، لاسيّما في المناطق الحضرية المُكتظة بالسكان، في ظل تفشيّ فيروس كورونا الجديد منذ ظهوره في أواخر ديسمبر الماضي.

وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الخميس، وضع صناديق قمامة لتخزين الكمامات الواقية المستعملة في منطقة سكنية بمقاطعة أنهوي، شرقي البلاد، تلافيًا للانتقال المُحتمل للعدوي.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات الصحية في الصين أن الفيروس ينتقل بشكل أساسي عن طريق الرذاذ، مع إمكانية انتقاله عن طريق التلامس أيضًا.

وحذرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين من أن كافة الأشخاص مُعرضون للإصابة بالفيروس بشكل عام، بما فى ذلك الأطفال والرُضّع. وقالت إنه في حال أُصيب به كبار بالسن أو أشخاص يعانون مشاكل صحية كامنة مثل الداء السكري وارتفاع الضغط والأوعية الدموية، ستكون حالتهم "حرجة للغاية"، بحسب شينخوا.

وسجلت الصين حتى الآن 132 حالة وفاة -معظمهم في مقاطعتي "هوبي" و"هاينان" و"شنجهاي" والعاصمة بكين- و7711 إصابة مؤكدة بالإلتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا القاتل، مع تسجيل إصابات أخرى في 18 دولة.

كما تأكّد تسجيل 8 حالات إصابة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و7 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و8 في مقاطعة تايوان.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، لمناقشة ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.