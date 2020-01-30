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روسيا تغلق حدودها مع الصين لمنع انتشار فيروس "كورونا"

12:56 م الخميس 30 يناير 2020
روسيا تغلق حدودها مع الصين لمنع انتشار فيروس "كورونا"

الصين

موسكو- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام روسية بأن روسيا أغلقت حدودها في الشرق الأقصى مع الصين في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

ووقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس، مرسوما يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى كأحد الإجراءات الهادفة لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر في الصين، وفق قناة روسيا اليوم.

وكانت الصين أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 170 وفاة و7711 إصابة.

ولم تعلن روسيا بعد تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس على أراضيها.

الصين فيروس كورونا ميخائيل ميشوستين موسكو

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