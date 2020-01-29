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التحقيق مع تسعة كهنة في إيطاليا بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال

09:01 م الأربعاء 29 يناير 2020
التحقيق مع تسعة كهنة في إيطاليا بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال

علم إيطاليا

روما - (د ب أ)

كشفت صحيفة إيطالية، عن فضيحة جنسية كهنوتية جديدة في إيطاليا، اليوم الأربعاء، حيث يجري تحقيق مع تسعة أعضاء في طائفة دينية منحلة بسبب الاعتداء الجنسي على قاصرين.

ويرتبط المشتبه بهم بطائفة "تلاميذ البشارة" ومقرها في مدينة براتو في إقليم توسكانا، والتي ألغاها الفاتيكان في ديسمبر بسبب مشكلات داخلية خطيرة.

وكانت صحيفة "لا ناسيون" التي تصدر في توسكانا هي أول من تناول التحقيق وأكد اسقف براتو جيوفاني نيربيني التحقيق في مؤتمر صحفي.

وقال "بغض النظر عن كيفية انتهاء التحقيق، إنه سبب لألم عظيم أن نرى المعاناة التي تسبب فيها بين الذين وجهوا الاتهامات، والمتهمين وأولئك الذين يستمعون ويشاهدون".

ووفقا لصحيفة "لا ناسيون" تقدم رجلان باتهام وأبلغا المحققين أنهما تعرضا للاعتداء داخل مباني الطائفة عندما كانا قاصرين.

وأضافت الصحيفة أن مؤسس الطائفة الأب جيجليو جيجليولي (73 عاما) من بين المشتبه بهم، فضلا عن أربعة قساوسة آخرين وراهب.

إيطاليا الاعتداء الجنسي إقليم توسكانا

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