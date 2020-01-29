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وزير الدفاع الإثيوبي يبحث في فرنسا سبل الحصول على معدات عسكرية

06:32 م الأربعاء 29 يناير 2020
وزير الدفاع الإثيوبي يبحث في فرنسا سبل الحصول على معدات عسكرية

وزير الدفاع الإثيوبي يبحث في فرنسا سبل الحصول على


أديس أبابا - (د ب أ)

يقوم وفد من إثيوبيا، برئاسة وزير الدفاع ليما ميجرسا، حاليًا بزيارة رسمية إلى فرنسا، لبحث حصول بلاده على معدات عسكرية.

وأوردت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يلتقي الوفد، الذي يضم كبار ضباط الجيش، بمسؤولي المكتب الرئاسي ووزير الدفاع ووزير الخارجية بفرنسا ورئيس أركان الجيش الفرنسي.

وتهدف الزيارة أيضًا إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التدريب وتوفير المعدات للقوات الجوية والبحرية الإثيوبية، وفقا للسفارة الإثيوبية في باريس.

ووقعت إثيوبيا وفرنسا اتفاقية تعاون عسكري في مارس 2019، الاتفاق الذي سيساعد إثيوبيا على بناء قوات بحرية، في الوقت الذي تسعى فيه باريس لتعزيز روابط اقتصادية مع أديس أبابا.

ليما ميجرسا إثيوبيا فرنسا

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