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تايلانديون يشيدون برجل صيني وزَّع أقنعة بأحد مطاراتهم ليكافح كورونا الجديد

11:41 ص الأربعاء 29 يناير 2020
تايلانديون يشيدون برجل صيني وزَّع أقنعة بأحد مطاراتهم ليكافح كورونا الجديد

فيروس كورونا

بانكوك- (د ب أ):

أشاد مستخدمو فيسبوك التايلانديون برجل صيني بعد تداول فيديو أظهره وهو يوزع أقنعة على المسافرين الذين يصلون إلى مطار سوفارنابومي، في مساهمة شخصية لمكافحة فيروس كورونا المتحور الجديد الذي ظهر أولا في مدينة ووهان في الصين.

وتم رصد 14 حالة إصابة بالفيروس بالفعل في تايلاند، وجميعهم أشخاص وصلوا من مناطق متضررة من الفيروس في الصين.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الأربعاء أن مقطع الفيديو الذي نشره أحد مستخدمي فيسبوك أظهر الرجل الصيني وهو يرتدي قناعا ويحمل لافتة مكتوبة باللغة الصينية ويوزع أقنعة على الأشخاص في المطار مساء أمس الثلاثاء.

ونقل مستخدم فيسبوك الذي نشر مقطع الفيديو عن الرجل الصيني قوله له: "أبذل جهدا من أجل الصين، من أجل الأصدقاء". ورفض الرجل الصيني إعلان اسمه.

وكان مسؤول بارز في وزارة الصحة التايلاندية قد أعلن أمس الثلاثاء أن ستة أشخاص صينيين وصلوا إلى تايلاند قد اتضحت إصابتهم بفيروس كورونا المتحور الجديد، ما رفع إجمالي حالات الإصابة في تايلاند إلى 14 حالة.

فيروس كورونا تايلاند بانكوك الصين مطار سوفارنابومي

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