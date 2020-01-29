مرشحان للرئاسة الأمريكية يعارضان صفقة القرن

القاهرة- (وكالات):

عارض مرشحان للرئاسة الأمريكية "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، واعتبراها "أمرا غير مقبول وغير واقعي ومزيفا.

أعرب المُرشح الديمقراطي السيناتور الأمريكي بيرني ساندر عن استيائه إزاء اقتراح ترامب بشأن "خطة السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفه بأنه "غير مقبول".

ودعا ساندر في تغريدة عبر تويتر إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967، مؤكدا أن ما تسمى "خطة السلام"، ستزيد من حدة الصراع بين الدولتين، لأنه يجب أن "يحصل الفلسطينيون على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة وجود دولة إسرائيلية آمنة.

واعتبر ساندرز، أن الترويج لتلك الخطة بدون إرساء اتفاق سلام عادل ودائم متوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يعد غير مقبول.

كما عارضت مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، السيناتور، اليزابيث وارن الخطة المقترحة التي أعلن عنها الرئيس ترامب يوم الثلاثاء.

وقالت وارن، في تغريدة لها على حسابها الشخصي في موقع "تويتر"، إن "خطة السلام التي وضعها ترامب هي إقرار للضم، ولا تقدم أي فرصة لدولة فلسطينية حقيقية".

وأضافت أن "إطلاق خطة دون التفاوض مع الفلسطينيين ليس دبلوماسية، إنه أمر مزيف. سأعارض ضما أحادي الجانب بأي شكل من الأشكال، وسأراجع أي سياسة تدعمه".