الفلبين مستعدة لإعادة رعاياها من مدينة ووهان الصينية وسط انتشار كورونا

مانيلا - (د ب أ):

أعربت الفلبين عن استعدادها لإعادة رعاياها من مدينة ووهان بوسط الصين وأماكن أخرى في مقاطعة خوبي ، مركز تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان صدر مساء الثلاثاء إن الفلبينيين الراغبين في العودة إلى الوطن سيتم إعادتهم بناء على قواعد الصين المتعلقة باحتواء المرض وتصاريح الهجرة وعملية الحجر الصحي.

وذكرت الوزارة أنه من أصل 300 فلبيني في إقليم خوبي، بينهم 150 في ووهان، أعرب 50 شخصا عن رغبتهم في العودة لبلادهم.

وأضافت الوزارة :"هناك طائرتان عارضتان خاصتان على أهبة الاستعداد للسفر إلى خوبى لإحضار أهلنا إلى الوطن بعد الحصول على تصريح من السلطات الصينية".

وسيخضع الفلبينيون العائدون لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما، وفقا لأوامر وزارة الصحة.