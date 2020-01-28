كوشنر: صفقة القرن هي السبيل لحصول الفلسطينيين على دولة

وكالات

زعم المستشار الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن أمام الفلسطينيين فرصة للحل من خلال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بصفقة القرن.

وقال كوشنر، في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز" عربية، إنهم قدموا حل بشأن وضع القدس بما يتفق مع الواقع، لافتًا إلى أن وضع القدس تغير خلال السنوات الماضية.

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي، أن الخطة المعروفة بصفقة القرن، استغرقت دراسة لأكثر من 3 سنوات متتالية.

وقال إن ترامب قدم وعودًا بشأن حل الدولتين من خلال خطة متكاملة للسلام، مشيرًا إلى أنها السبيل لحصول الفلسطينيين على دولة.

ويرى أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عليهم تقديم التنازلات لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، موجهًا دعوة للجانب الفلسطيني بالجلوس على طاولة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أنهم بصدد انتظار رد وصفه بالإيجابي من القيادة الفلسطينية بشأن صفقة القرن، مؤكدًا أنه إذا وافق الفلسطينيون على التفاوض فسيكون هناك استثمارات وفرص عمل.

وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وبموجب الخطة المقترحة ستعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفي المقابل توافق إسرائيل على تجميد الأنشطة الاستيطانية لمدة أربع سنوات بينما يتم التفاوض بشأن الدولة الفلسطينية.

وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازًا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.