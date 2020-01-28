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روسيا: ليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية بين فلسطين وإسرائيل

08:32 م الثلاثاء 28 يناير 2020
روسيا: ليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية بين فلسطين وإسرائيل

وزارة الخارجية الروسية

موسكو (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اقتراحات الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط هي واحدة من المبادرات وليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه يجب أولا على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعلنوا رأيهم، وأن موسكو ليست طرفا في النزاع.

يأتي ذلك عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تعرف باسم صفقة القرن.

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