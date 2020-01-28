الصين تمنع إصدار تصاريح السفر إلى ماكاو

بكين- (د ب ا):

أعلنت الإدارة الوطنية للهجرة في الصين اليوم الثلاثاءأن السلطات سوف تمنع إصدار تصاريح سفر إلى ماكاو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يتم تطبيق وقف إصدار التصاريح على الفور، وسوف يستمر حتى إشعار آخر.

وطالبت الادارة المواطنين الصينيين الذين لديهم تصاريح سفر سارية إلى هونج كونج أو ماكاو بعدم السفر.

وقد أعلنت اليوم الثلاثاء تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وكانت هونج كونج قد أعلنت اليوم أنه تم إلغاء خدمات القطارات والعبارات من وإلى البر الرئيسي الصيني في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.