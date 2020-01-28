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روسيا تبحث إجلاء مواطنيها من "ووهان" الصينية

08:05 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
روسيا تبحث إجلاء مواطنيها من "ووهان" الصينية

روسيا تبحث إجلاء مواطنيها من ووهان الصينية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت السفارة الروسية في بكين، اليوم الثلاثاء، أنها تبحث مع السلطات المحلية إمكانية إجلاء مواطنين روس من إقليم ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن بكين تفضل حتى الآن عدم مغادرة أي شخص الإقليم.

وذكرت السفارة، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أنها تتواصل مع السلطات الصينية بشأن تطبيق القيود في إقليم ووهان لمنع انتشار فيروس كورونا، ويتم بحث إمكانية خروج المواطنين الروس من هذه المنطقة.

وأوضحت السفارة أن السلطات الصينية تعهدت بتوفير جميع احتياجات المواطنين في الإقليم، وتفضل عدم خروج أي أجنبي من هذه المناطق، ودعت السفارة رعاياها إلى "التعامل مع هذا الوضع بتفهم وهدوء".

وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، أمس الاثنين، تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس القاتل.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا ووهان الصين فيروس كورونا
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