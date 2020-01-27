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مفوضية روسية تعفو عن إسرائيلية مدانة بتهريب المخدرات

07:19 م الإثنين 27 يناير 2020
مفوضية روسية تعفو عن إسرائيلية مدانة بتهريب المخدرات

علم روسيا

موسكو - (د ب أ)-

وافقت لجنة روسية، اليوم الاثنين، على العفو عن امرأة إسرائيلية، أثار سجنها العام الماضي توترًا في العلاقات بين روسيا وإسرائيل.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء، عن اللجنة قولها إن المرأة نعمة يساكر، اعترفت أن المخدرات "كانت لغرض الاستخدام".

وقال متحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم إن الرئيس سيقرر قريبا ما إذا كان سيصدر عفوا عن يساكر.

وتم ضبط يساكر وبحوزتها 6ر9 جرام من الماريجوانا بعد وصولها إلى مطار في موسكو خلال توقفها في رحلة من الهند إلى إسرائيل.

وصدر بحق يساكر حكم بالسجن لمدة سبعة أعوام ونصف العام. ووصفت الحكومة الإسرائيلية الحكم بأنه حكم مبالغ فيه.

المخدرات إسرائيل روسيا بوتين

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