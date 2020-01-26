تعرّف على الدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا

فيروس كورونا ظهر في الصين وانتشر بعدد من الدول

مصراوي- وكالات:

في ديسمبر ظهر في الصين فيروس جديد يشبه فيروس سارس وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي. وسرعان ما انتشر فيروس كورونا في دول عدة انطلاقا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس.

ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، الدول التي أعلنت رسميا تسجيل إصابات في على أراضيها.

أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد نحو 1300 شخص، غالبيتهم في الصين، توفي من بينهم 56، بحسب آخر حصيلة رسمية. وبعد أن كان ظهور الفيروس الأول في مدينة ووهان الصينية، عبر الحدود وسجل إصابات في دول أخرى، وفيما يلي قائمة بالدول التي أعلنت رصد إصابات مؤكدة على أراضيها.

فرنسا

كشفت وزارة الصحة الفرنسية وجود ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد لتعلن بذلك دخول الفيروس إلى أوروبا.

قالت وزيرة الصحة أنييس بوزين إن الحالة الأولى تتعلق بمريض دخل المستشفى في بوردو والأخريين في باريس، مشددة على أن السلطات ستبذل قصارى جهدها "للحد" من انتشار الفيروس.

أستراليا

أكدت أستراليا ظهور أول أربع حالات إصابة فيها بفيروس كورونا الجديد بمدينتين اليوم السبت في حين قال كبير مسؤولي الصحة بالبلاد إنه يتوقع المزيد من الحالات حيث أن أستراليا مقصد رئيسي للسياح الصينيين.

ماليزيا

أعلنت ماليزيا السبت عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها. وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد إن المصابين الثلاثة صينيون وتربطهم صلة قرابة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.

كوريا الجنوبية

أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاما، وصلت إلى سول في 19يناير على متن طائرة آتية من ووهان. كذلك، جرى تسجيل إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في ووهان.

الولايات المتحدة

أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 يناير. وكان الرجل قد اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ في 19 يناير بعد ظهور أعراض عليه. وتوصف حالته بأنها مُرضِية.

وسجّلت حالة أخرى في 24 يناير لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 يناير وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها "في حال سريرية جيدة".

اليابان

الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان.

وفي 24 يناير، سجّلت حالة أخرى لأربعيني يسكن في ووهان، ووصل إلى اليابان في 19 منه.

نيبال

جرى الإعلان عن أول حالة في 24 يناير في نيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من نيبال.

سنغافورة

أعلنت سنغافورة في 23 يناير عن الإصابة الأولى التي تعرّض لها رجل يبلغ 66 عاما بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال.

وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما. وكذلك كان حال خمسينية تعيش في ووهان، وصلت في 21 يناير.

تايوان

الحالة الأولى التي سجّلت في تايوان لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 يناير، وكانت تعاني من الحرارة والسعال والألم في الحنجرة.

تايلاند

جرى تسجيل أول إصابة خارج الصين في تايلاند في 8 يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان. مذّاك، جرى تسجيل ثلاث حالات أخرى، ما يرفع الإصابات إلى أربع: ثلاثة صينيين من ووهان وتايلندية زارت هذه المدينة. وتعافى صينيان وعادا إلى بلديهما.

فيتنام​​​​​​​

أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 يناير: رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما أعلنت السلطات في 23 يناير.

هونغ كونغ

ثبتت إصابة شخصين زارا ووهان، ويتلقيان العلاج في هونغ كونغ.

ماكاو

أعلنت سلطات ماكاو في 22 يناير إصابة امرأة، وهي سيدة أعمال تبلغ 52 عاما وصلت قبل قبل ثلاثة ايام بالقطار الآتي من مدينة تشوهاي الصينية. وجرى تسجيل إصابة ثانية مذّاك.

كندا

أعلنت السلطات الكندية، مساء السبت، عن أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا الجديد" في مدينة تورونتو، كبرى مدن مقاطعة أونتاريو الرئيسية.

وأعلن مسؤولو الصحة العامة في كندا أن الحالة لرجل في الخمسينيات من العمر كان قد سافر إلى "ووهان" بالصين - وعند عودته لتورونتو في 22 يناير الجاري، شعر بالمرض وتم الاتصال بخدمة الطوارئ.