الصين تغلق الطرق الرئيسية في ووهان بدءا من الأحد

بكين (د ب أ)

ذكرت وسائل الإعلام أن الطرق سوف تُغلق أمام حركة السيارات في مدينة ووهان الصينية بدءا من الأحد فصاعدا، فيما تحاول سلطات الصحة احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت قناة "سي جي تي إن" الإخبارية التلفزيونية إنه لن يتم السماح سوى بتسيير المركبات الحكومة والحافلات الخاصة، وتلك التي تحمل تراخيص خاصة بالسير على الطرقات في "المقاطعات الرئيسية" في ووهان.

وتجدر الإشارة غلى أن هناك حظرا على السفر بالفعل في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص، وكذلك في عدد من المدن الأخرى عبر الصين فيما تضرر نحو 43 مليون شخص.