أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الصين تغلق الطرق الرئيسية في ووهان بدءا من الأحد

12:15 م السبت 25 يناير 2020
الصين تغلق الطرق الرئيسية في ووهان بدءا من الأحد

الصين تغلق الطرق الرئيسية في ووهان

بكين (د ب أ)

ذكرت وسائل الإعلام أن الطرق سوف تُغلق أمام حركة السيارات في مدينة ووهان الصينية بدءا من الأحد فصاعدا، فيما تحاول سلطات الصحة احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت قناة "سي جي تي إن" الإخبارية التلفزيونية إنه لن يتم السماح سوى بتسيير المركبات الحكومة والحافلات الخاصة، وتلك التي تحمل تراخيص خاصة بالسير على الطرقات في "المقاطعات الرئيسية" في ووهان.

وتجدر الإشارة غلى أن هناك حظرا على السفر بالفعل في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص، وكذلك في عدد من المدن الأخرى عبر الصين فيما تضرر نحو 43 مليون شخص.

الصين مدينة ووهان فيروس كورونا

الخبر التالى:

ظريف يرهن التفاوض مع أمريكا بتغيير مسارها ورفع العقوبات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:سعر جرام الذهب يقفز 5 جنيهات متأثرا "بفيروس كوورونا"