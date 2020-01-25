البيت الأبيض: ترامب بحث مع جونسون تأمين شبكات الاتصالات

واشنطن - (د ب أ):

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هاتفيا "العمل معا لضمان أمن شبكات الاتصالات في البلدين"، حسبما قال البيت الأبيض في بيان الجمعة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن البيان قوله إن الجانبين تحدثا عن عدد من "القضايا المهمة الإقليمية والثنائية" دون التطرق إلى تفاصيل.