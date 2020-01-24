صور- أردوغان يهدي ميركل تحفة فنية

القاهرة- (وكالات):

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحفة فنية على شكل مرآة، خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية– الألمانية في اسطنبول، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية.

وقالت المستشارة الألمانية ، في كلمة اليوم الجمعة، خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية الألمانية، بمشاركة أردوغان، إن الجامعة التركية - الألمانية هي نموذج استثنائي للتعاون ورمز للشراكة بين البلدين.

وأضافت "أن هذه الجامعة تقدم لطلابها الفرصة لتطوير أنفسهم، كما أنهم سيعززون العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكدت ميركل أهمية جسور التعليم في إقامة الحوار بين المجتمعات المدنية، وعلاقتها مع السياسة والحكومات، مشيرة إلى الجذور المتعمقة للعلاقات التركية الألمانية.

كما أكد أردوغان مواصلة بلاده تقديم كافة أنواع الدعم للجامعة التركية – الألمانية، إلى جانب العمل لزيادة مستوى التعليم العالي في تركيا من حيث الكمية والجودة.

وقال أردوغان: "نجاح الجامعة التركية - الألمانية سيشكل أنموذجا يحتذى به في تأسيس الجامعات المشتركة الجديدة".

ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، إلى مدينة اسطنبول، في زيارة عمل استجابة لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.