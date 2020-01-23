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الصحة العالمية تنصح بعدم فرض أي قيود على السفر بسبب كورونا

09:05 م الخميس 23 يناير 2020
الصحة العالمية تنصح بعدم فرض أي قيود على السفر بسبب كورونا

تيدروس ادهانوم المدير العام الجديد لمنظمة الصحة ال

وكالات:

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن المنظمة لا توصي بفرض أي قيود على الحدود أو على السفر والتجارة في الوقت لاراهن، بسبب تفضي فيروس كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ويواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره بوتيرة غير مسبوقة؛ ففي غضون 24 يومًا تجاوز حدود الصين ووصل إلى 6 دول حتى الآن هي؛ اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان وماكاو والولايات المتحدة، لكن الأخيرة نفت تسجيل إصابات لديها بعد ذلك.

وتأكّد إصابة ما لا يقل عن 571 شخصًا بالتهاب رئوي حاد بسبب الفيروس، ووفاة 17 آخرين، جميعهم في مقاطعة هوبي بوسط الصين، تتراوح أعمارهم بين 48 عامًا و89 عامًا، بحسب الأرقام الرسمية. فيما تم الإبلاغ عن 393 حالة مشتبه بها.

ينتقل الفيروس، المعروف علميًا أيضًا باسم "الفيروس التاجي" عن طريق الهواء ويصيب في المقام الأول الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. ويُسبب أعراضًا تُشابه أعراض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" والمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية "ميرس"، إذ يُعاني المُصابين به من التهاب رئوي حاد.

قيود السفر فيروس كورونا تيدروس أدهانوم

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