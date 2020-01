على خلفية هاتف بيزوس.. وزير سعودي لصحفي بريطاني: أنت غبي (فيديو)

كتبت- رنا أسامة:

نعت وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان صحفيا بريطانيا بـ"الغبي"، وذلك بعد إلحاحه في الحصول على ردّ قاطع حول مزاعم وقوف الأمير محمد بن سلمان شخصيًا وراء قرصنة هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست.

حاول الصحفي جويل هيلز من شبكة التليفزيون البريطاني "آي تي في نيوز"، أمس الأربعاء، الحصول على تعليق من الوزير السعودي على هامش أعمال منتدى دافوس، فهمّ يسأله "لماذا اخترقت السعودية هاتف جيف بيزوس؟"، ليرد عليه: "سؤال خاطئ في المكان الخاطئ".

وأضاف الوزير السعودي: "كل ما تفعله الآن لا يهدف سوى إلى جذب الاهتمام".

بيد أن الصحفي البريطاني واصل تتبّع الأمير عبدالعزيز وجدد سؤاله بشكل مختلف عما إذا كانت السعودية تعد بيزوس "هدفا مشروعا"؛ ليصف الوزير هذا الأمر بـ"السخرية والمزحة".

وتابع الصحفي البريطاني: "هل يبدو ذلك سخرية؟ الناس قلقون من الهجمات السيبرانية"؛ ليقاطعه الوزير السعودي وينعته: "أنت غبي!".

وفيما يبدو أن الصحفي شعر بالذهول والصدمة من رد فعل الوزير السعودي لدرجة أنه تشكّك فيما سمعه، فسأله: "هل تعتقد أنني غبي"؟ ليرد الوزير بما لا يدع مجالًا للشك: "نعم".

Saudi energy minister Prince Abdulaziz Bin Salman refused to answer questions when asked by @ITVJoel about claims Saudi Arabia's Crown Prince hacked into the mobile phone of Amazon boss, Jeff Bezoshttps://t.co/Q57iWvOU0z pic.twitter.com/2ovV2FYV30