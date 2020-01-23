أكثر الكلمات إنتشاراً

معرض الكتاب 25 يناير الطقس مونديال قطر مؤتمر برلين سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

تركيا: لن نرسل المزيد من العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

10:18 ص الخميس 23 يناير 2020
تركيا: لن نرسل المزيد من العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

تركيا

موسكو- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن ترسل المزيد من المستشارين العسكريين أو قوات إضافية إلى ليبيا طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الوزير التركي: "لقد اتفقنا جميعا على عدم إرسال مستشارين إضافيين أو قوات أو مرتزقة من أي دول مجاورة، طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، والجميع ملتزم بذلك".

وحول موعد الاجتماع الوزاري القادم حول ليبيا في برلين، أجاب: "أعتقد أنه سيكون في أول أسبوع من شهر شباط/فبراير. يجب أن يخبرنا الألمان بالموعد ... أعتقد أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ينسق الموعد مع الوزراء الآخرين الراغبين في المشاركة. لقد أيدنا بالفعل فكرة عقد مؤتمر متابعة".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل أيام أن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، بل أرسلت مستشارين ومدربين فقط.

تركيا ليبيا أحداث ليبيا وقف إطلاق النار مولود تشاووش أوغلو

الخبر التالى:

للمرة الأولى.. كوريا الشمالية تشارك في مؤتمر ميونخ الأمني
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة