تركيا: لن نرسل المزيد من العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

موسكو- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن ترسل المزيد من المستشارين العسكريين أو قوات إضافية إلى ليبيا طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الوزير التركي: "لقد اتفقنا جميعا على عدم إرسال مستشارين إضافيين أو قوات أو مرتزقة من أي دول مجاورة، طالما تم احترام اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، والجميع ملتزم بذلك".

وحول موعد الاجتماع الوزاري القادم حول ليبيا في برلين، أجاب: "أعتقد أنه سيكون في أول أسبوع من شهر شباط/فبراير. يجب أن يخبرنا الألمان بالموعد ... أعتقد أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ينسق الموعد مع الوزراء الآخرين الراغبين في المشاركة. لقد أيدنا بالفعل فكرة عقد مؤتمر متابعة".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل أيام أن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، بل أرسلت مستشارين ومدربين فقط.