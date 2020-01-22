بعد الجلسة التنظيمية.. المراحل المُقبلة في إجراءات مُحاكمة ترامب

واشنطن- (أ ف ب):

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الثلاثاء/ الأربعاء وسط انقسام حزبي حاد في الأصوات على الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب في سياق آلية عزله، بعد مواجهة استمرت حوالى 13 ساعة بين الغالبية الجمهورية المصممة على تسريع الإجراءات والمعارضة الديموقراطية المنددة بتبرئة محسومة مسبقا.

وقبل التصويت على هذا "القرار التنظيمي" للمحاكمة الذي طرحه زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل، رفض المجلس 11 تعديلا اقترحها الديموقراطيون بهدف إرغام البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع على تقديم شهود ووثائق.

في ما يلي المراحل المقبلة للمحاكمة الجارية في مجلس الشيوخ ضمن ثالث آلية لعزل الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

الحجج

يعرض النواب الديموقراطيون السبعة المكلفون الادعاء برئاسة آدم شيف اعتبارا من الساعة 13,00 (18,00 ت غ) الأربعاء حججهم الداعية إلى إدانة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وأمام فريق الادعاء مهلة 24 ساعة موزعة على ثلاثة أيام كحد أقصى لإقناع مجلس الشيوخ بأن الرئيس الجمهوري ضغط على أوكرانيا مشترطا أن تعلن كييف فتح تحقيق بحق خصمه الديموقراطي جو بايدن الذي قد يواجهه في انتخابات 2020 من أجل منحها مساعدة عسكرية حيوية جمدها البيت الأبيض، ثمّ حاول إخفاء القضية.

وبعد ذلك، تمنح المهلة ذاتها لفريق الدفاع عن ترامب برئاسة المستشار القانوني للبيت الأبيض بات سيبولوني لعرض حججهم، وسيؤكد محامو الرئيس أنه كان يمارس صلاحياته حين طلب من أوكرانيا التحقيق بشأن جو بادين بعدما عمل ابنه هانتر في مجموعة "بوريسما" للطاقة في بلد يعاني من فساد معمم، ثم رفض التعاون مع تحقيق يعتبره "مطاردة شعواء" ضده.

أسئلة خطية

بعد ذلك يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ المئة (53 جمهوريا و47 ديموقراطيا) طرح أسئلة خطية على فريقي الادعاء والدفاع على مدى 16 ساعة، توجه إلى رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس الذي يترأس المداولات، فيقوم بتلاوتها.

شهود ووثائق

بعد مرحلة طرح الأسئلة، تخصص ساعتان لكل من ممثلي الادعاء والدفاع لعرض حججهم تأييدا أو رفضا لاستدعاء شهود مثل كبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفيني والمستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، وطلب وثائق على ارتباط بالقضية الأوكرانية من مذكرات واتصالات ورسائل إلكترونية وغيرها.

ثم يصوت مجلس الشيوخ على استدعاء شهود وطلب وثائق.

والديموقراطيون بحاجة إلى 51 صوتا من أجل ذلك، ويتحتم عليهم بالتالي إقناع أربعة جمهوريين بتأييد طلبهم، وهو ما يبدو مستبعدا على ضوء الانقسام الشديد الذي ظهر بين المعسكرين في جلسة الثلاثاء.

ويصوت أعضاء مجلس الشيوخ مرتين، الأولى للموافقة على الاستماع إلى الشهود المحتملين في جلسة مغلقة، وبعد ذلك في جلسة علنية.

تصويت نهائي

وبعد المداولات التي لم يتضح بعد إن كانت ستجري في جلسة مغلقة أو في جلسة علنية، يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على كل من بندي الاتهام.

ينبغي الحصول على غالبية الثلثين (67 صوتا) في كل من الاقتراعين من أجل عزل الرئيس، ومن شبه المؤكد في ظل التأييد الديموقراطي التام لترامب أن المجلس سيحكم بتبرئته.

وقد يتم التصويت في نهاية الأسبوع المقبل، قبل موعد الخطاب السنوي حول حال الاتحاد الذي سيلقيه ترامب أمام الكونجرس في 4 فبراير.